S. Babary, I. Raimond-Pavero et P. Louault : trois nouveaux sénateurs en Indre-et-Loire

Découvrez les résultats des élections sénatoriales.

Et voilà, les résultats des élections sénatoriales sont tombés en Indre-et-Loire... Ce dimanche, 1 537 électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 3 sénateurs du département, sachant que ce seraient dans tous les cas des hommes et femmes n'ayant jamais occupé ce poste. 9 listes se présentaient...

Au final, les 3 élus se nomment Serge Babary (maire de Tours) et Isabelle Raimond-Pavero (conseillère départementale) pour la liste Les Républicains et Pierre Louault, président des maires d'Indre-et-Loire et maire de Chédigny, candidat sur la liste UDI.

La liste LR a recueilli 27% des suffrages, 22% pour la liste UDI. Tous les autres sont loin derrière : la liste La République En Marche menée par la conseillère départementale Martine Chaigneau fait 12,5%, 10,2% pour celle du maire de Chambray-lès-Tours Christian Gatard, pourtant présenté comme un possible challenger.

Le PS qui avait choisi l'ex député Laurent Baumel comme tête de liste est 5ème avec 9,3%, 7;2% pour la conseillère régionale et maire de St-Règle Christine Fauquet, centriste dissidente. Jean-Michel Bodin (PCF) est à 6,3%, Gilles Deguet (EELV) à 2,7% et le FN dernier avec 2,16% pour la liste de Daniel Fraczak.

La droite et le centre font donc un carton plein, plutôt prévisible vu que le corps électoral composé d'élus était en grande partie acquis à leur cause. Déception en revanche pour les Macronistes qui espéraient tirer leur épingle du jeu mais qui ont été freinés dans leur entrain par leurs dissidences (Christian Gatard étant plutôt de la mouvance En Marche). Le PS, qui avait eu deux sièges au précédent scrutin, se retrouve désormais sans rien tout comme le Parti Communiste, après la retraite sénatoriale de Marie-France Beaufils.

A noter que malgré un vote obligatoire et la menace d'une amende, 24 électeurs ne se sont pas déplacés, 16 bulletins blancs et 16 bulletins nuls ont aussi été comptabilisés.

Analyses, réactions... Plus d'informations à suivre sur Info Tours et 37°.