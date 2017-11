Marathon, 10&20km de Tours : encore un grand dimanche pour les coureurs

Ils étaient près de 12 000 à prendre le départ des différentes courses.

De la joie, de la douleur et de la peine ce dimanche pour la 35ème édition des 10&20km de Tours et la 4ème édition du Marathon Touraine Loire Valley. La peine parce qu'un jeune homme de 24 ans est mort suite à un malaise cardiaque juste avant la ligne d'arrivée des 20km au niveau des Tanneurs. La douleur parce qu'ils ont été nombreux à souffrir de la chaleur et des longues distances sur les différents parcours... Mais la joie pour les vainqueurs mais aussi toutes celles et tous ceux qui ont dépassé leurs limites pour terminer la course.

Pour le marathon, le vainqueur vient du Kénya : Barnabas Kypiego a couru 42,195 km en 2h13'10'', pas loin du record de l'épreue maisce dernier ne tombe pas. Un autre Kényan s'impose sur les 10km : Tom Mwendwa Mutie. La 1ère femme est une Française : Samira Mezeghrane.

Voici quelques photos du marathon par Pascal Montagne...