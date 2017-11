Travaux de l'A10 : attention perturbations au sud de Tours

Conséquence du chantier d'élargissement de l'autoroute.

Les travaux de mise à 2x3 voies de l'A10 au sud de Tours, de Chambray à Veigné, se poursuivent... Chaque semaine ou presque, ils entraînent des fermetures ponctuelles de sorties ou d'entrée d'autoroutes voire de bretelles de l'échangeur avec l'A85. Mais à partir de ce lundi 25 septembre, il faut s'attendre à des perturbations un peu plus importantes, selon Vinci Autoroutes.

"Des travaux exceptionnels entre l’échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation A10/A85 auront lieu entre le 25 septembre et le 20 octobre 2017. Ils risquent d’engendrer des perturbations de circulation, principalement aux heures de pointe" indique le concessionnaire.

"Les opérations d’élargissement des ponts de franchissement de la voie ferrée Tours-Loches et de la rivière Saint-Laurent imposent la mise en place de basculements de circulation entre l’échangeur de Joué-lès-Tours (n°24) et la bifurcation A10/A85. Ainsi, du lundi 25 septembre au vendredi 20 octobre, les automobilistes circuleront sur 1 seule voie dans chaque sens de l’autoroute A10." En d'autres termes : attention bouchons. Pour les personnes en transit, il est possible de contourner l’agglomération de Tours par l’Est (itinéraires conseillés sur www.a10-touraine.fr, un site qui permet d'être au courant des infos du chantier au jour le jour).