Un week-end de ciné-concerts avec la Cinémathèque de Tours

Au programme notamment : Charlie Chaplin accompagné par un piano.



La Cinémathèque de Tours, Ciné-ma Différence et les cinémas Studio s'associent pour un week-end de fête avec trois ciné-concerts du 30 septembre au lundi 2 octobre, date de l'ouverture de la saison Cinémathèque.



Le principe : projection d'un film muet accompagné en live par un pianiste, Jacques Cambra, musicien amoureux du cinéma muet qui , selon ses mots, propose une musique d'après une « partition visuelle ».



Samedi 30 septembre 14h15 - Charlot Festival



Programme de trois films de Charlie Chaplin (Charlot patine, Charlot policeman, L'Emigrant) 1916 et 1917 USA Noir et blanc 1h15 - Tarifs de 3,20 € à 5,20 €



Dimanche 1er octobre 17h - Le petit Frère de Lewis Milestone - 1926 USA Noir et blanc 1h25 Avec Harold Lloyd.

Harold, le plus jeune fils du shérif, autorise un spectacle itinérant à s'installer en ville. Mais la troupe est tenue par deux escrocs et le lendemain, l'argent collecté par la population pour la construction d'un barrage, a disparu... Un film mené tambour battant et ponctué de gags rocambolesques.



Lundi 2 octobre 19h30 - Soirée d'ouverture de la saison de la Cinémathèque



L'Inhumaine de Marcel L'Herbier - 1923 France Noir et blanc 2h12



Claire Lescot est une célèbre cantatrice qui ne vit que pour son art. Elle est admirée de tous mais n'aime personne. Véritable manifeste du style art-déco, L'Inhumaine comporte un générique prestigieux avec des décors signés de Robert Mallet-Stevens, Fernand Léger, Jean Lurçat et Claude Autant-Lara, et les costumes du grand couturier de l'époque Paul Poiret. L'Herbier signe ici un film Art déco rarissime, véritable joyau du septième art.



Ces trois films sont accompagnés en direct dans la salle, par le pianiste Jacques Cambra

D'après communiqué.