Stage de lecture à voix haute à Tours

Au Patronage Laïque La Fuye.

A destination des amateurs et des professionnels, la compagnie Möbius Band propose un stage de lecture, animé par Pauline Bourse, afin de perfectionner les techniques de lecture déjà acquises. Le principe est simple : prenez votre livre préféré et venez vous former, par le biais d'exercices de théâtre ludiques et simples, centrés sur la respiration, la diction, la manière de projeter sa voix, ainsi que par des mises en situation avec différents textes.

Rendez-vous le 30/9 et le 1/10 de 10h à 18h au Patronage Laïque La Fuye dans le quartier Velpeau. Coût : 70€.

06 38 78 93 43.