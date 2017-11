Des chaussures contre la guerre à Tours

Une action d'Handicap International

Ce samedi, à Tours et partout en France, Handicap International appelait à ériger des pyramides de chaussures et c'est la 23ème année que l'association se mobilise de cette façon. Les revendications ne changent pas : "contre la barbarie des armes qui tuent, blessent et brisent des vies à l’aveugle."

"Handicap International se donne pour objectif de réunir d’ici à septembre 2018, 1 million de signatures pour faire interdire les bombardements des civils" indique l'association qui faisait signer une pétition devant le Vinci ce week-end.

Voici quelques photos de l'événement par Delphine Nivelet et Laurent Depiegne..