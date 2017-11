De 18 à 86 ans, la mode ne s'affiche pas... elle défile

La 3ème édition du défilé solidaire de Tours c'est dimanche 1er octobre.

Depuis une semaine les modèles bénévoles s’entrainent au CFA de Joué-lès-Tours... Dimanche, ils monteront sur le podium pour la 3ème édition du défile solidaire La Mode ne s'affiche pas... elle défile, organisé au Vinci de Tours.

Ce projet a vu le jour grâce à Brigitte Sicard (coiffeuse et présidente de l'Ecole Formation Coiffure rue Febvotte) et Emeric Nadal (coiffeur et ancien danseur Chez Nello à Tours). Pour la troisième fois ils décident de mêler coiffure et défilé de mode dans le but de reverser les bénéfices à l'AFSEP (Association Française des Sclérosés en Plaques) et SepenVie.

Ce défilé novateur où la rue défile sur scène représenté par des femmes et des hommes de la taille 36 au 44. Les soixante-dix modèles âgés de 18 à 86 ans seront coiffés par les élèves de l'école de coiffure de la rue Febvotte, et habillés par une quinzaine de commerçants indépendants de Tours et Joué les Tours.

La première année, 3 620€ ont été reversés à l’Association des Sclérosés en Plaques, puis 5 000€ en 2016. Objectif cette année : 8 000€ qui seront reversés pour moitié à l'Afsep et l'autre partie à la SepenVie, nouvelle association tourangelle qui propose des ateliers bien-être pour les malades.

Rendez-vous ce dimanche 1er octobre 2017 à 18h au palais des congrès Vinci de Tours, réservations au 02 47 75 02 74, tarif 15 euros et places à retirer auprès de l'école Formations coiffure, 213, rue Febvotte à Tours ; des salons Sicard à Tours, Chambray, Saint-Avertin, Saint-Cyr et Fondettes ; du salon ID d'artist, rue de Constantine à Tours ; chez les commerçants partenaires. Il y aura toujours possibilité pour les retardataires de prendre son billet le jour « J ».

Isabelle Anno