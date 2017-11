Le yoga pour enfants, Magali y croit

Cette enseignante tourangelle propose désormais des cours en dehors de l’école.

Magali Bonduelle semble du genre à aimer relever des défis. Originaire de Bretagne et enseignante depuis 17 ans, elle travaille aujourd’hui dans une école maternelle de Tours. Et souvent, lors de l’arrivée en classe le matin ou juste après la récréation, elle propose à ses élèves des petits exercices de yoga. Juste quelques minutes… « J’ai ressenti le besoin de mettre un outil au service du bien-être des enfants et du mien en tant qu’enseignante. Avec ce métier on est soumis à un certain stress, on est sous tension, alors il faut quelque chose pour se canaliser, s’écouter » nous explique-t-elle d’une voie fine, devant un thé et une part de gâteau. Et apparemment, son pari a fonctionné…

Plusieurs formations avant de commencer à exercer

Adepte du yoga depuis l’université, Magali a eu envie « de transmettre ce dont [elle] ne pouvai[t] plus [s]e passer. » Quand elle a découvert la discipline pendant ses études, elle a senti que cela pouvait l’aider à mieux se connaître : « passer par le corps pouvait permettre de travailler sur pas mal d’aspects, et puis c’était une source de bien-être » se souvient-elle.

Pratiquant également le Qi Gong, l’enseignante a notamment suivi « un module de formation spécifique pour la transmission du yoga aux enfants, à Paris auprès du R.Y.E (Recherche sur le Yoga dans l'Éducation) ainsi qu’une formation d'une année sur plusieurs week-ends en Qi Gong à l'école du Centre Tao à Joué-lès-Tours. » Et elle continue encore à se former en suivant différents cours.

Un bon plan pour calmer les enfants

Il y a deux ans, Magali a donc commencé à introduire le yoga dans sa classe, par petites touches… « Avec les enfants c’est fortement conseillé d’avoir des retours au calme, de se concentrer et en plus ils accrochent. » Le matin ou dans la journée, elle leur propose donc de mobiliser leurs articulations, de faire attention à leur respiration ou de pratiquer l’automassage pendant quelques minutes : « une fois qu’on a l’attention du groupe, on peut vite leur proposer une histoire, une nouvelle notion, l’apprentissage de rituels pour compter… » Le yoga, bonne idée donc pour calmer une classe, « mais ce n’est pas magique, c’est un apprentissage sur la durée » note l’enseignante qui a naturellement plus de facilité avec les élèves de grande section qu’avec les plus petits.

Forte de cette expérience, Magali Bonduelle a eu envie de développer le concept, et notamment de proposer du yoga à des enfants un peu plus âgés, entre 6 et 10 ans, voire avec des ados : « j’ai deux filles lycéennes et je pratique avec elles. Quand on passe des heures à écrire ou sur l’ordinateur, on a besoin de retrouver sa mobilité » argumente-t-elle.

Des postures qui rappellent les animaux ou les arbres

Les cours qu’elle donnera dès ce 28 septembre (chaque jeudi à 17h salle Les Bambous, Rue François Richer, dans le quartier Giraudeau) dureront entre 45 minutes et 1h et ce sera en petit groupe, 8 enfants maximum : « il y aura toujours un temps d’accueil pour se retrouver avec un conte, des accessoires comme les bols tibétains ou de la musique. J’utilise notamment un instrument, la sanza, un piano à pouces. Là, on rentre dans une parenthèse, une bulle, un espace préservé. Ensuite, je propose des postures adaptées aux enfants, en fonction de leur âge (5-7 ans ou 8-10 ans). Elles rappellent les animaux (le chat, l’oiseau, la grenouille…) ou les arbres, des choses en lien avec la nature et avec lesquelles on peut dérouler une histoire. Je peux également apporter des objets pour les entraîner comme un galet ou un coquillage. Je fais en fonction de mon imagination. »

Mais alors pourquoi faire tout ça ? « C’est pour leur donner la possibilité de se relier à tout ce qui peut leur faire du bien. Reconnaître dans quel état ils sont (la joie, la colère…). Un enfant sait reconnaître si il est triste, fatigué… Et puis cela les accompagne pour un développement harmonieux. On exerce en douceur la souplesse, l'équilibre, et cela permet d'habiter pleinement notre corps et de le sentir vivant du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. »

Olivier Collet

Les cours sont proposés à l’unité pour 12€ ou 120€ le trimestre. Magali Bonduelle organise également des stages le samedi matin, à domicile ou pendant les vacances scolaires. Contact : yogalitours@gmail.com