10km de Tours : ils vont courir pour les sinistrés d'Irma

Et encouragés par l'association Magie à l'Hôpital.

Suite au passage de l’ouragan Irma qui a violemment touché, notamment, les Antilles françaises, Magie à l’hôpital - basée à Tours - tient à témoigner son soutien aux victimes de cette catastrophe, et plus particulièrement aux enfants.

Ainsi, à l’occasion des 10/20 km de Tours et du Marathon Touraine-Loire Valley organisés ce dimanche 24 septembre 2017, l'association choisit de soutenir les enfants d’Irma et décide de verser l’intégralité des fonds récoltés lors de cet événement, par son action Je cours pour les enfants, à la Croix-Rouge française. Plusieurs entreprises et des particuliers soutiennent le projet.

Comment participer ?

- En achetant le tee-shirt et en courant aux couleurs de Je cours pour les enfants. Pour chaque tee-shirt acheté, le nombre de kilomètres parcourus sera ajouté au compteur.

- En faisant un don sur internet.

