Réforme du code du travail : 2000 manifestants à Tours

C'était la deuxième manifestation depuis la rentrée

Environ 2000 personnes ont de nouveau manifesté ce jeudi matin à Tours contre la réforme du code du travail voulue par le président de la République Emmanuel Macron, mais aussi plus généralement contre la politique du gouvernement.

Réforme du code du travail, emplois aidés, hausse de la CSG... chacun avait sa raison de manifester ce 21 septembre à Tours. Dans le cortège des militants des syndicats CGT, FSU, Solidaires et FO (qui, en local, avait appelé à manifester ce qui n'est pas le cas au niveau national), mais aussi des retraités, salariés du privé comme SKF ou municipaux et des militants des mouvements politiques Insoumis et écologistes.

Une deuxième manifestation qui faisait suite à celle 12 septembre dernier. Ils étaient alors plus de 4000 à être descendus dans la rue à Tours. Un nombre moindre donc, ce qui était attendu des syndicats qui entendent surtout maintenir la pression par des mobilisations régulières.

Samedi, une nouvelle journée de mobilisation est attendue mais cette fois organisée par la France Insoumise qui appelle à manifester à Paris .Les Insoumis tourangeaux organisent notamment des départs en cars pour rejoindre la manifestation parisienne. Un rassemblement que la Confédération Paysanne appelle également à rejoindre.