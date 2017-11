Marathon, 10&20km de Tours : circulation perturbée dimanche

Notamment Rue Giraudeau.

Pour la 35ème année consécutive, les 10&20km de Tours seront organisés ce dimanche. Le départ sera donné de la Place Anatole France, idem pour le coup d'envoi du 4ème Marathon Touraine Loire Valley. Pour des raisons de sécurité, fini le parcours des 10km en boucle dans la ville. Désormais, les 3 courses empruntent un tracé identique. Les 10km font un aller-retour par les quais de Loire, la Rue Giraudeau et la Route de Savonnières. Au bout de 5km, ils prennent donc le même chemin dans l'autre sens. Les concurrents des 20km et du marathon font eux de réelles boucles, les marathoniens revenant notamment par La Riche après être passés par Villandry.

Les trois courses vont évidemment perturber la circulation et le stationnement toute la matinée de dimanche et en début d'après-midi.

Les mesures prises concernent l’ensemble du circuit :

Stationnement & circulation interdits de 1h00 à 22h00 sur la place Anatole France

de 1h00 à 18h00 sur le reste du circuit

Concrètement, il sera particulièrement compliqué pour les habitants de Tours de se déplacer à l'ouest de la ville, la course coupant la voirie des Bords de Loires jusqu'aux bords de Cher via les rues Léon Boyer, avenue Giraudeau et pont Saint-Sauveur. "Par mesure de sécurité, les circuits ne pourront en aucun cas être traversés par des véhicules" note la ville.

Et pour ceux qui n'ont vraiment pas le choix, il faudra donc faire de grands détours via le Pont Mirabeau puis la rive Nord de la Loire ou par l'avenue Grammont puis Joué-lès-Tours.

Voici le plan...