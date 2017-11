Ivre, il jette des cônes de chantier sur l'A10 à Tours

Il a été interpellé.

En voilà un qui a eu beaucoup de chance, mais qui a terminé sa nuit en garde à vue.

Vers 5h du matin ce mercredi, deux policiers municipaux de Tours achèvent leur service et circulent sur l'A10. C'est alors qu'ils surprennent un individu en train de courir sur la voie de gauche de l'autoroute, dans le sens nord-sud. Le tout en pleine nuit, donc. Et comme si cela ne suffisait pas, l'homme en question jetait des cônes de chantier sur les voies de circulation.

Les agents de la police municipale s'arrêtent en urgence et l'interpellent : l'homme est fortement alcoolisé. Il a ensuite été pris en charge par les agents de Cofiroute et les gendarmes, alertés par la patrouille. Et il s'en sort bien car il aurait aussi pu être percuté à pleine vitesse par un véhicule et entraîner un accident...