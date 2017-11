M6 recherche des Tourangeaux pour "Chasseurs d'Appart'"

Si vous cherchez un bien ou que vous êtes un pro de l'immobilier.

M6 va peut-être vous aider à trouver l'appart' ou la maison de vos rêves... La chaîne qui diffuse l'émission Chasseurs d'appart' avec Stéphane Plaza envisage de revenir à Tours d'ici peu. Du coup, la production recherche des Tourangeaux qui ont envie d'acquérir un bien immobilier, mais aussi des professionnels prêts à entrer en compétition pour réussir à dénicher des perles rares à Tours et à 35km autour, donc dans une bonne partie de l'Indre-et-Loire.

Particulier, professionnel de l'immobilier, agent ou chasseur peuvent donc contacter les équipes de l'émission dès maintenant pour déposer une candidature. Ça se passe par mail : chasseursdappart.tours@gmail.com. Il faut indiquer nom, prénom, âge, ville et numéro de téléphone mais aussi joindre une photo au message.

Pour rappel, chaque semaine, l'émission met en compétition 3 agents immobiliers d'une même ville qui doivent rivaliser pour dénicher les meilleures offres du marché afin de satisfaire de futurs acquéreurs souvent très exigeants. Leurs prestations sont commentées par Stéphane Plaza. Le but : présenter un seul bien, après deux semaines de recherches.

Le vendredi, les 2 chasseurs d’appart’ ayant marqué le plus de points pendant la semaine s’affronteront pour la finale : l’agent qui possède le plus de points fera visiter 2 biens, le second en fera visiter un. Le vainqueur pourra remporter 3 000 euros.