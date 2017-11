Tours Evénements : des activités en plein développement et un nouveau directeur

Le nouveau patron arrive le 27 septembre pour conforter les activités du Vinci et du Parc des Expositions.

Au cours du Conseil Municipal de Tours de ce lundi 18 septembre, Christophe Bouchet, l'adjoint au rayonnement, a détaillé le bilan d'activités de la SEM (Société d'Economie Mixte) Tours Evénements, dont la ville est actionnaire à 83 %.

Et on peut dire que Tours Evénements va bien, très bien même, avec une progression importante des activités et du chiffre d'affaires depuis 2012, de l'ordre de 50% a indiqué l'élu. Dans le dernier rapport d'activités, voté par le Conseil Municipal, le chiffre d'affaires annuel de la structure gérant le Centre des Congrès Vinci et le Parc des Expositions est établi à 13 millions d'euros, soit +14% en une seule année. Une progression importante en partie liée aux événéments extérieurs d'envergure accueillis l'an passé, comme le Congrès national des Pompiers notamment.

Des événements extérieurs rémunérateurs mais pas seulement, car Tours Evénements organise également 20% des manifestations en direct (pour environ la moitié du chiffre d'affaires), dont la Foire de Tours. Cette dernière représente a elle seule 29% du chiffre d'affaires réalisé.

Dans le détail, le chiffre d’affaires du Parc des Expositions s'élève à 8,761 millions d'euros contre 4,326 millions d'euros pour le Vinci. La SEM Tours Evénements dégage pour l'année 2016 un résultat net de 473 000 euros. Un chiffre en baisse en revanche par rapport aux années précédentes, mais que Christophe Bouchet justifie par la baisse de subventions de la part de la ville de Tours. « Dans la DSP il est stipulé une baisse linéaire des subventions de la ville à hauteur de 2% par an, mais l'an dernier nous avions décidé d'une baisse plus significative au regard des bons résultats de la SEM ».

Une délibération au cours de laquelle Christophe Bouchet a également donné a date d'arrivée du successeur de Denis Schwok. Christophe Caillaud-Joos, jusqu'alors directeur général du Palais Brongniard, prendra ses fonctions le 27 septembre prochain. Denis Schwok restera à Tours Evénéments jusqu'à la fin d'année pour assurer la transition. « Denis Shwok a fait un travail remarquable » a tenu à préciser Christophe Bouchet.

Rappelons que la gouvernance de Tours Evénéments a changé cette année, avec une présence plus forte de la Mairie de Tours dans le fonctionnement via un Conseil d'administration composé de plusieurs élus, avec à sa tête un élu (actuellement le maire de Tours) en lieu et place d'un conseil de surveillance plus éloigné.

Crédit photo : Tours Evénements