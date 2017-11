Et si vous faisiez les 10km de Tours... En Run Poussette ?

Du sport en famille dimanche.

Les 10km de Tours c'est une épreuve mythique : 35ème édition ce dimanche 24 septembre au départ de la Place Anatole France. Les plus rapides réalisent le parcours en moins de temps qu'il ne faut pour le dire (30 minutes) mais il y en a beaucoup qui font cette course pour le plaisir et pour le fun. C'est pour ça que certains courent en groupe (entre collègues, en famille, entre amis, entre bénévoles d'une asso...). Il y a aussi, bien sûr, les inévitables déguisements.

Et puis, pour cette édition 2017, un groupe différent des autres compte prendre le départ en queue de cortège. Il s'agit d'une équipe de parents... et de leurs enfants. Mais vraiment de très jeunes enfants puisque ces derniers seront à poussette ou dans un porte-bébé.

Ce défi a un nom : le Run Poussette. A Tours ce n'est pas une première, plusieurs sorties ont déjà été organisées avec parents et bébés en poussette. On ne court pas vite, c'est surtout de la marche rapide. Une manière ludique de faire de sport et de sortir avec son enfant, "un moment d'échange, de convivialité et même d'entraide" nous disent les initiateurs qui vont par exemple en bord de Loire.

Les distances sont en général de 5-6km, notamment pour reprendre le sport en douceur après une grossesse. Donc là 10km c'est faisable. Il y a juste une contrainte : franchir la ligne d'arrivée en moins de 2h. Des récompenses sont prévues pour les participants...

Plus d'infos ici.