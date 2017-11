Dimanche, le club d'aviron de Tours fait son vide grenier

Ce sera sa 13ème édition.

Le 13ème vide grenier organisé par le club d'aviron de Tours aura lieu le dimanche 24 septembre sur les bords du Cher (face au terrain de la fête foraine).



Accueil des exposants à partir de 6h30.



Tarif exposants : 6€ pour 3m - 12€ pour 6m - 18€ pour 9m. Possibilité plus. Voiture sur place à partir de 6m.



Fiche d'inscription et renseignements sur le site du Tours Aviron Club ou au club d'aviron, 5 Avenue de Florence à Tours. Tél : 02 47 44 30 44



Buvette et restauration sur place.

Baptême d'aviron possible l'après midi.