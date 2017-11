Fabrice Eboué a fait le show à Tours

Le comédien est venu présenter son nouveau film ce week-end.

Le 11 octobre, le film CoeXister est attendu sur les écrans. Les Tourangeaux ont pu le découvrir dès ce week-end au cinéma des Deux-Lions... en présence de Fabrice Eboué qui porte ce long métrage.

Le pitch : Un producteur met sur pied un groupe de musique composé d'un curé, d'un rabbin et d'un imam. Cette formation a pour but de chanter la diversité. Les membres du groupe vont cependant rencontrer quelques difficultés à s'accorder.



Un film réalisé et joué par Fabrice Eboué avec Audrey Lamy (Scènes de ménage), Guillaume de Tonquédec (Fais pas ci fais pas ça) et Ramzy Bedia. La comédie mélange humour, religion et musique et cela en fait un bon film qui fera rire tout le monde même si la salle n'était pas totalement complète.



Coté réalisation : 1 an et demi d'écriture et de tournage.

Morgan Morvan