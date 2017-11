Nicolas Vanier a présenté « L’École Buissonnière » à Tours

Le film a été tourné dans la région.

Ce dimanche, le réalisateur Nicolas Vanier était au cinéma des Deux-Lions de Tours pour évoquer son dernier film, « L’École Buissonnière », l'histoire de Paul, orphelin, confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d'un vaste domaine en Sologne. L'enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d'une région souveraine et sauvage. Paul va faire l'apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n'est pas venu là par hasard...



A Tours, Nicolas Vanier était accompagné de l'acteur Frédéric Saurel. A l'écran, on reconnait aussi Valérie Karsenti (de la série Scènes de Ménage). Elle joue une femme très émouvante qui recueille chez dans sa maison des orphelins de la guerre. Puis l'on découvre aussi Francois Cluzet qui joue un braconnier qui aime sa nature mais qui chasse juste par nécessité et il en apprendra beaucoup à Paul...



Coté réalisation : 2 ans de tournage, une contrainte tout de même pour le tournage avec un enfant de 10 ans (Jean Scandel), la difficulté du milieu naturel puisque tous les animaux sont bien réels comme le cerf à 18 cors. Il a parfois fallu 15h de tournage pour 10 minute de film, avec des scènes tournées au coeur du Loir-et-Cher, au Domaine de Chambord.

Morgan Morvan