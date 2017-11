Une semaine peu pluvieuse en Indre-et-Loire

Le prochain week-end s’annonce déjà très agréable.

Après deux semaines au temps très incertain et avec de bonnes saucées (loin d’être inutiles alors que la sécheresse fait rage depuis un an), le ciel va se calmer un peu dans les prochains jours, malgré quelques caprices. On devrait même voir les températures remonter dans quelques jours… Comme chaque dimanche, voici votre menu météo de la semaine en Indre-et-Loire.

Lundi : Dans la nuit le ciel sera clair, on pourrait avoir quelques brumes au lever du jour. En tout cas l’air sera frais avec des minimales à 5° du côté d’Amboise par exemple… 7 attendus au petit matin à La Riche et Neuillé-Pont-Pierre. Dans la matinée, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies puis quelques averses pourraient traversées la Touraine dans l’après-midi. Comme ce dimanche ou samedi, le temps sera donc variable et pas toujours désagréable. Notez que dans la soirée, on retrouvera un temps sec sur l’ensemble du département. Au maximum il fera 17° à Château-Renault et 18 à Tours.

Mardi : Le matin on prévoit de petites averses et un ciel assez souvent couvert. Du coup il fera (un peu) moins frais : 9 à 10° au saut du lit. Dans l’après-midi, fini le risque de pluie. Les nuages et les éclaircies se relaieront au-dessus de nos têtes avec 18° au maximum.

Mercredi : La tendance reste identique… Un temps assez sympathique avec une légère hausse du thermomètre : il devrait flirter avec les 20° à St Genouph et Vouvray.

Jeudi-vendredi : La journée de jeudi devrait bien commencer avec du Soleil mais le ciel sera nuageux l’après-midi. Il pleuvra dans la soirée, dans la nuit et la matinée de vendredi matin. Sans doute un régime d’averses. Les températures resteront stables (19° l’après-midi) et les éclaircies reprendront le dessus à partir de vendredi après-midi.

Tendance pour le week-end : Le Soleil devrait accompagner les coureurs du Marathon de Tours ainsi que ceux des 10 et 20km. Samedi et dimanche, le ciel bleu devrait s’imposer sur toute la Touraine avec un maximum de 22° pour le dernier jour de la semaine.