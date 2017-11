BASKET : Tours maladroit mais victorieux contre Laval

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Samedi soir, c'était le 1er match de championnat à domicile de la saison pour l'UTBM... Déjà victorieux à l'extérieur la semaine dernière, les pensionnaires de Monconseil avaient donc à coeur de faire au moins aussi bien devant leur public. Il faut dire que ça a plutôt bien commencé contre Laval... Dès le début, les Tourangeaux ont pris l'avantage, avec 15 points d'avance dès le 1er quart temps.

Mais on sait bien que dans le basket un large écart n'est jamais synonyme de victoire, surtout en début de match. Laval ne s'est donc pas laissé faire et a enclenché le turbo pour revenir au score et bousculer les Ligériens. Une mission réussie car, en face, l'UTBM manquait soudain de sel et de réussite. Une rechute qui a particulièrement agacé l'entraîneur Pierre Tavano...

Bonne nouvelle : le coup de gueule venu du bord du terrain a porté ses fruits... Dans la dernière partie du match, Tours a repris ses esprits et l'avantage pour s'imposer assez nettement au final : 87-69. Voici les photos de la soirée en attendant un nouveau match à domicile contre Rennes le 30 septembre...

Philippe Maitre