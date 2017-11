Originalité et découvertes au Salon du Livre Gastronomique de Tours

Sélection d’ouvrages à feuilleter ce dimanche…

Voilà au moins une activité garantie au sec pour ce dimanche automnal. Et en plus, elle peut vous permettre de trouver à occuper tous les autres dimanches maussades qui s’annoncent dans les prochains mois…

Tout le week-end, la Cité de la Gastronomie de Tours située presque au bout du Boulevard Béranger (N°116) accueille le Salon du Livre Gastronomique. L’événement a commencé samedi, l’occasion d’une visite. Et un constat s’impose : la cuisine et la littérature sont deux très bonnes amies. Romans, BD, guides, livres jeunesse… La gastronomie s’adapte à tous les styles. C’est l’occasion de rencontrer quelques auteurs comme le célèbre Chef Simon où l’excellente Rebecca Loulou-Desrez qui a confectionné une collection de parades pour faire manger des légumes aux enfants (à base de gaufres vertes ou de cake courgette-citron). Le concept a séduit Albin Michel qui a édité Miam ! Des légumes ! il y a quelques mois. Une réussite.

Peut-être plus inattendu, le 1erGuide Brachet des vins vegan et végétaliens vient de sortir. Un livre qui répond à un besoin de plus en plus marqué de la part des consommateurs de manger (et donc boire) sans consommer de produits d’origine animale. C’est donc là que l’on apprend que nos bouteilles peuvent contenir blanc d’œuf, colle de poisson ou gélatine. Une cinquantaine de domaines qui jurent s’en passer sont référencés dans cet ouvrage. C’est aux éditions La Plage. On y trouve également des conseils pour marier les vins avec la cuisine végétale.

Pour les célibataires endurcis, on conseillera la lecture d’une BD : Le gourmet solitaire avec une description alléchante : « Il travaille dans le commerce, mais ce n’est pas un homme pressé ; il aime les femmes, mais préfère vivre seul ; c’est un gastronome, mais il apprécie par-dessus tout la cuisine simple des quartiers populaires… Cet homme, c’est le gourmet solitaire. » Scénario : Masayuki Kusumi, dessin : Jirô Taniguchi. Et c’est aux éditions Casterman.

Et puis si vous voulez repartir avec autre chose que les guides sur les fromages, la viande ou les plats du monde (qui semblent par ailleurs très intéressants et qu’on se ferait bien offrir à Noël…), vous pouvez aussi embarquer un ouvrage au titre insolite : Pourquoi l’asperge donne-t-elle une odeur au pipi ? et autres questions insolites pour tout savoir sur nos aliments. Un livre d’Andy Brunning (un prof de chimie), édité par les Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.

Olivier Collet

Le Salon du Livre Gastronomique de Tours, entrée gratuite, jusqu'à 18h ce 17 septembre.