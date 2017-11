CHU de Tours : toujours plus de patients atteints d'Alzheimer

Une journée consacrée à la maladie est prévue ce jeudi 21 septembre.

En 2016, le CHU de Tours a reçu 1 666 patients dans son Centre de Mémoire de Ressources et de Recherche, notamment dédié à l'accueil des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ce chiffre augmente nettement : 1 601 personnes avaient poussé la porte en 2015, 1 375 en 2014. L'an dernier, près d'un patient sur deux était nouveau.

A l'occasion de la journée mondiale annuelle consacrée à la maladie d'Alzheimer organisée ce jeudi 21 septembre, l'hôpital tourangeau se mobilise avec un programme :

► Un stand d’information de 14h à 18h dans le hall du bâtiment B1A de l’hôpital Bretonneau.

► Une conférence de 18h à 19h30 à l’hôpital Bretonneau/Centre Olympe de Gouges (salle Soutoul) sur le thème de la Maladie d’Alzheimer :

• Introduction par Marcel GOUDEAU, auteur de “Mes mots ont la parole, le slam qui raconte la vie” ;

• Présentation de la Maladie d’Alzheimer par les docteurs BEAUFILS et DESMIDT, respectivement neurologue et psychiatre au CMRR ;

• La question des aides et de l’accompagnement, par Mme CHARRIER, assistante sociale au CMRR, en association avec Mme Dominique BEAUCHAMP, présidente de Touraine France Alzheimer 37, et Madame Lucile CHARRIER, infirmière référente Bulles d’R.

Le CMRR est un service de l'hôpital composé de médecins, psychologues ou chercheurs. Il intervient pour les troubles de la mémoire mais aussi du langage ou de l'attention. Il est compétent sur toute la région Centre-Val de Loire afin d'assurer des diagnostics et un suivi mais ausis de la formation de futurs professionnels.

Tél : 02 34 37 89 52.