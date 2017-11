Incendies aux Halles : un suspect arrêté

Des feux de voitures et de caves avaient eu lieu dans le quartier depuis début août.

Un homme a été arrêté ce jeudi dans le cadre des l'enquête sur les incendies qui ont sévi cet été dans le quartier des Halles de Tours. La police a interpellé le suspect, un homme d'une quarantaine d'années, à son domicile, dans le quartier en question.

Depuis le début du mois d'août, une dizaine d'incendies de caves et de voitures dans les rues Henri Barbusse, de la Bourde et des Houx avaient créé un climat de tension chez les riverains . Excédés et inquiets de la situation certains avaient quitté provisoirement leur logement.

Au cours de sa garde à vue, l'incendiaire présumé a reconnu les faits et à été présenté au parquet de Tours en vue d'une probable mise en examen.

L'homme suivi médicalement pour dépression aurait expliqué aux enquêteurs agir sous "l'effet de la colère".