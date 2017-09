Festival Concerts d'Automne : une deuxième édition ambitieuse

Le festival Concerts d'Automne revient pour une deuxième édition du 13 au 29 octobre.

Après une première édition réussie selon les organisateurs avec 6000 spectateurs au total, le festival Concerts d'Automne revient à Tours du 13 au 29 octobre pour une deuxième édition ambitieuse.

Porté par l'association Nota Bene avec le soutien de la ville de Tours, le festival Concerts d'Automne entend promouvoir « les musiques baroques, du Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle » pour reprendre les propos de son directeur artistique, le musicologue Alessandro di Profio.

L'histoire est entendue, Tours est dotée d'une richesse artistique rare et exceptionnelle avec la présence de quatre ensemble de renom. Consonance, Diabolus in Musica, l'Ensemble Jacques Moderne et Doulce Mémoire. Quatre ensembles qui tournent dans le monde entier mais qui n'avaient pas la reconnaissance à domicile. Et c'est pour mettre en avant cette spécificité que le festival est né, en voulant tout de suite l'inscrire comme un rendez-vous incontournable des musiques anciennes, en y associant des artistes nationaux et internationaux, le tout sur trois week-ends dans des lieux au charme acoustique indéniable : Grand Théâtre, église Saint-Julien, église Notre-Dame-La-Riche...

Et pour cette édition 2017, la ligne du festival, celle de « croiser les répertoires et décloisonner les genres » s'affirme un peu plus. Citons notamment la relecture de la « Messe de Notre-Dame » par l'ensemble tourangeau Diabolus in Musica qui sera accompagné d'un quatuor de saxophonistes pour l'occasion, ou encore la revisite des 4 saisons de Vivaldi associée à la sensualité du tango argentiin d'Astor Piazzola... Enfin la marraine du festival, Nathalie Dessay (en photo), aura une carte blanche au cours de laquelle elle proposera une plongée dans l'univers germanique, à ne pas manquer assurément.

Des concerts comme ceux-là il y en aura 14 en tout sur les 25 rendez-vous proposés par le festival. Cette année, un tremplin est mis en place également pour les jeunes talents en partenariat avec le Conservatoire Francis Poulenc. Un tremplin qui se déroulera sur trois samedis dans le cadre de l'Hôtel Gouin. Au programme également des appartés avec des avant-scènes, des conférences, un rendez-vous de la Cinémathèque aux cinémas Studio... Un programme une nouvelle fois riche qui devrait ravir les amateurs.