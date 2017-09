Grand défilé dansant pour les 20èmes Rencontres de Danses Urbaines

Les répétitions ont lieu ce week-end.

Les Rencontres de Danses Urbaines de l'agglo de Tours approchent... Pour cette 20ème édition, un défilé est oragnisé dans les rues des villes qui accueillent le festival : La Riche, Joué-lès-Tours et Tours.

Danseurs amateurs ou non sont invités à venir apprendre la chorégraphie déambulatoire qui sera dansée le samedi 23 septembre avec Shagledingo Phoenx, Funky-B - Break et danses HipHop, The Soulfull et Abderzak Houmi. Les répétitions ont lieu ce week-end, les 16 et 17 septembre.

C'est gratuit. "Quel que soit votre style de danse, que vous soyez danseurs ou non, c'est une véritable journée marathon qui s'annonce" expliquent les organisateurs.



Conditions de participation:



- avoir minimum 12 ans

- autorisation parentale pour les mineurs

- décharge de responsabilité remplie (télécharger http://bit.ly/2wlbplg)

- Inscription ici.