Le parcours idéal des Journées du Patrimoine en Touraine

Des centaines d’événements sont organisés samedi et dimanche… On vous aide à faire votre choix.

Les Journées du Patrimoine, c’est le week-end que tous les fans de belles pierres et d’histoire attendent. Pendant 48h, on peut découvrir gratuitement de nombreux monuments mais aussi pénétrer dans des endroits fermés au public le reste de l’année. Par exemple, à Tours, il y a toujours beaucoup de monde devant l’Etoile Bleue. La dernière maison close de la ville encore debout abrite aujourd’hui la Jeune Chambre Économique de Touraine mais à l’intérieur, il suffit de regarder les murs pour voir que les traces de son histoire sont toujours là. C’est un incontournable.

Des séances d'escape game pour jouer avec l'histoire

Si vous aimez découvrir les coulisses, vous pourrez également profiter de ces deux jours pour voir comment on s’occupe des tramways de la ville. Comment on les lave, comment on les répare… Le technicentre de Fil Bleu situé à Vaucanson ouvre ses portes comme chaque année, ce serait dommage de s’en priver. En cette période de rentrée culturelle, allez aussi pousser la porte du Théâtre Olympia en centre-ville… Derrière la scène ou dans les salles de répétition, vous apprendrez forcément plein de belles choses sur cette belle salle et vous pourrez ensuite en profiter pour faire le même type de circuit dans l’Opéra.

Toujours dans le cœur de Tours, Rue Emile Zola, l’hôtel particulier Mame s’ouvre au public pour ces Journées du Patrimoine. Poursuivez ensuite jusqu’à l’hôpital Bretonneau dont la chapelle dévoilera ses charmes ces 16 et 17 septembre. On y parlera notamment des soins aux nouveaux-nés et aux enfants à travers les âges… Dans la série expo, partez pour St-Pierre-des-Corps et sa salle des fêtes qui retrace les péripéties de la reconstruction de Tours, St-Pierre-des-Corps et du village de Maillé après la seconde guerre mondiale. Une période de l’histoire qui a encore de fortes résonnances aujourd’hui.

Vous devriez par ailleurs pouvoir passer un bon moment au Château des Forges de Rigny-Ussé avec un chouette concept : le panier partagé… Un pique-nique apporté par les visiteurs et dégusté dans le corps de garde du château qui compte tout de même 10 tours ! C’est gratuit, et c’est dimanche midi de 12h à 14h. Autre château, celui de l’Islette à Azay-le-Rideau où les canotiers seront en fête dans l’ambiance des années 1900 à 1950. Une belle parade vénitienne avec restauration sur place le samedi soir et le dimanche midi.

Exposition en musique à Tours

Si vous comptez voyager un peu pendant ces deux jours, notez que les allers-retours en TER seront exceptionnellement à 4€ dans toute la région Centre-Val de Loire. On pourra même prendre un train vapeur entre Orléans et Loches. Et à St-Pierre-des-Corps, les passionnés qui rénovent la vieille loco 231 E 41 ouvriront les portes de leur atelier du côté de la Pichotière, sur la route entre les Atlantes et la gare, avant le pont qui traverse les rails.

En s’éloignant un peu du cœur de l’agglo, à Villandry, le guéridon de Jérôme Bonaparte est de retour au Château, exceptionnellement à l’occasion de ces Journées du Patrimoine. Il y aura aussi des visites guidées des jardins et les tarifs seront moins élevés que d’habitude (8€ pour les adultes visitant le monument et les jardins). En revanche, à Loches et Chinon, accès gratuit pour les Forteresses avec la possibilité de rencontrer les archéologues lochois dans le parc du logis royal et voir des démonstrations de machines de guerre dans le chinonais. Le Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny et les musées Balzac et Rabelais seront aussi gratuits tout comme l’accès au Domaine de Candé et à son expo « Chroniques de la Mode ».

A Tours, l’exposition Transparences de l’Hôtel Gouin pourra se découvrir en musique grâce au Temps Machine de 14h à 19h.

Enfin, et si on profitait de ces Journées du Patrimoine pour jouer ? Tours Métropole organise un Escape Game ayant pour thème les personnages illustres de la Touraine. C’est gratuit. Rendez-vous dès vendredi à 18h et 20h au 53 Rue Léon Boyer à Tours, puis toutes les 2h samedi et dimanche. Séances aussi au centre Equinoxe de La Riche et à la cave troglodyte de Luynes. Réservations obligatoires au 02 47 21 61 88. Autre jeu d’évasion proposé par les Archives Départementales d’Indre-et-Loire. Le thème ? Sous scellés… Gratuit sur inscription via ce site.

Sélection réalisée par Laurent Geneix, Mathieu Giua et Olivier Collet

A noter aussi : à Tours, l'association Osez le Féminisme organise des "Journées du Matrimoine" avec des visites conférences guidées pour rendre visibles les femmes et leurs œœuvres + une exposition : l'Histoire au Féminin visible sur les deux journées dans les cinémas Studio.