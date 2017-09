Une prostate géante devant l'hôpital Bretonneau de Tours

Il s'agit d'une action de sensibilisation.

Pour découvrir les coulisses du corps humain, les enfants ont la mythique série Il était une fois la vie et les plus grands ont le colon ou la prostate géante. Chacun son univers... Utilisées pour faire de la sensibilisation, ces maquettes se baladent en France afin d'informer des maladies qui peuvent toucher nos organes. Là, c'est donc une prostate qui est attendue à Tours ce samedi et 16 et ce dimanche 17 septembre.

Pourquoi une prostate ?

Deux raisons selon le CHU de Tours qui organise l'événement devant l'hôpital Bretonneau : il y a la Journée européenne de la prostate, d'une part, mais surtout un Institut Universitaire de la Prostate est créé en Indre-et-Loire.

"Les hommes atteints du cancer de la prostate pourront bénéficier de l’avis d’une équipe complète de spécialistes nationalement reconnus : urologues, anatomopathologistes, radiologues, médecins nucléaires, radiothé-rapeutes, oncologues médicaux, généticiens, centre du dépistage" explique le CHU. "Chacune de ces spécialités a développé des compétences pointues dans le cancer de la prostate : de la biopsie ciblée au robot chirurgical en passant par le cyberknife et les nouvelles molécules. Chaque dossier est attentivement examiné par l’ensemble de l’équipe qui rend une conclusion."

Un numéro de téléphone unique permet "un accès rapide et des délais de consultation adaptés. De plus le médecin traitant aura directement le spécialiste voulu pour un avis fiable et rapide" poursuit l'hôpital. Pour contacter l’IUP : 02 47 47 70 70 - institut-prostate@chu-tours.fr.

En France, 50 000 nouveaux cancers de la prostate sont découverts chaque année.