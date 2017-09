Grève de mardi : des trains supprimés dans les gares d'Indre-et-Loire

Notamment vers Orléans, Poitiers ou Chinon.

Ce mardi, à Tours, les syndicats CGT, FO et Sud Solidaires appellent à une première journée de mobilisation contre les ordonnances réformant le code du travail. Plusieurs entreprises seront concernées par des appels à la grève comme la SNCF.

Du coup, il faudra compter en moyenne 60% des TER et 40% des Intercités en Centre-Val de Loire. Aucun souci en revanche pour les TGV.

Dans le détail : 3 trains sur 5 entre Tours et Orléans, et de Tours vers Nantes. 2 trains sur 3 de Tours à Poitiers, 4 trains sur 5 en direction de Nevers, 1 train sur 3 vers Loches, Chinon et Châteaudun. Pas plus de 2 trains sur 5 pour les Intercités en direction de Paris Austerlitz.

