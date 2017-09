Fil Bleu : "La desserte de Velpeau a été renforcée"

Privé de la ligne 4, le quartier Velpeau est désormais desservi par la ligne 15

Depuis la rentrée, les habitants du quartier Velpeau ont vu leurs habitudes de transports en commun changer avec l'arrêt de la desserte du quartier par la ligne 4 et l'arrivée de la ligne 15. Une décision pas toujours comprise mais qu'Antoine Fins, directeur de Kéolis Tours, justifie pleinement : "Le but du changement de la ligne 4 était de renforcer le pôle des Atlantes qui n’était pas suffisamment desservi, nous avons donc coupé la boucle de la ligne 4 pour y amener son terminus. En parallèle nous avons renforcé la desserte de Velpeau avec la ligne 15 qui va des Halles à Velpeau."

Et si la fréquence de la ligne 15 est moindre que celle de la ligne 4, du côté de Fil Bleu, on assure que ces changements répondent aux besoins et attentes des habitants (relire notre article précédent sur le sujet).

