Ces sports tourangeaux qui méritent un coup de pouce

A la découverte de l’apnée, du roller-hockey, du golf...

Ce dimanche, Sport’Ouvertes a rassemblé 170 exposants au Vinci de Tours. Parmi eux, des clubs locomotives qui ont l’habitude de voir passer du monde : foot, volley, basket, danse… Mais il y a aussi plein d’autres disciplines. Ça peut être le paddle, le sabre laser, le pole dance, le tir à l’arc ou encore les dames et le baby foot… Bref, plein de sports qui ne font pas souvent la Une mais qui méritent pourtant que l’on s’intéresse à eux. Nous en avons sélectionné trois. 3 parmi tant d’autres… Rencontres avec des passionnés.

Au Palais des Sports de Tours, la piscine Bozon accueille les nageurs (avec ou sans palmes), les plongeurs mais aussi ceux qui pratiquent l’apnée. C’est le cas de Fabien, 38 ans : « c’est un sport très doux et relaxant » explique ce sportif qui a pratiqué de nombreuses disciplines avant de s’entraîner à retenir sa respiration sous l’eau. « A la différence d’autres sports, on ne cherche pas à pousser mais à ralentir son corps, à se calmer. Je vous promets qu’après on dort très bien ! »

Licencié depuis un an, Fabien poursuit l’aventure : « ça m’a permis de voir l’eau d’une manière différente. On apprend à écouter son corps. Et puis comme on pratique toujours à deux, il faut aussi bien connaître les dangers, se regarder mutuellement. » Aujourd’hui, le Tourangeau est capable de tenir 2 minutes sous la surface : « je ne cherche pas forcément la performance. Mais ce qui est sûr c’est que le temps passe beaucoup moins vite lorsque l’on est en apnée. » A noter que le club propose ponctuellement des sorties à ses membres, notamment dans les calanques.

Ce dimanche, le Jardin de la Préfecture de Tours avait des petits airs de green. Enfants et adultes pouvaient s’exercer au golf et l’animation a eu pas mal de succès : « en Indre-et-Loire on a plus de 2 700 licenciés » explique le président du comité départemental, Jean-Claude Ebaulard. Ancien volleyeur, il s’est mis à taper dans la balle tardivement, après ses 40 ans : « ça devenait difficile pour le corps et un ami m’a conseillé le golf. Depuis j’ai attrapé le virus. » Il le reconnait : « ce n’est pas forcément facile au début, on voit des enfants qui n’arrivent pas à taper dans la balle. Mais une fois qu’on a la technique, c’est pour la vie. On en voit qui jouent encore à 90 ans. »

En Touraine, 5 golfs sont accessibles : Courcelles-de-Touraine, St-Antoine-du-Rocher, Ballan-Miré, La Gloriette de Tours et Loches-Verneuil. A cette liste, il faut ajouter le petit parcours sur l’hippodrome de Chambray-lès-Tours « qui est très bien pour commencer » et permet aussi de pratiquer le handi golf dans de très bonnes conditions. Pour les curieux, des packs d’initiation à 59€ sont proposés pour la rentrée avec prêt de matériel et 4h de cours. Le golf s’invite enfin dans les écoles : « on a fait pratiqué 500 élèves l’an dernier et on espère atteindre les 1 000 cette année » conclut Jean-Claude Ebaulard.

Guilhem a le regard taquin et la blague facile. Son rôle : entraîner les équipes de roller hockey de Tours. Car le roller, c’est tout un programme. On peut faire des courses, du roller artistique, du roller derby… Et donc du roller hockey : « on pratique au gymnase de la Rotonde mais ça peut aussi se faire en extérieur sur n’importe quel terrain » explique le coach, fier d’annoncer que le club des Apaches de Tours compte pas loin de 150 licenciés.

« Nous avons 5 équipes dont 1 équipe loisirs, 4 équipes de jeunes et 3 équipes séniors. » Sachant qu’une équipe sénior est actuellement en deuxième division nationale avec une grande partie de joueurs tourangeaux dans l’effectif : « nous sommes reconnus pour notre formation. »

Guilhem le concède : le roller hockey n’est pas le sport collectif le plus connu, d’autant plus que la discipline est encore récente puisqu’elle est apparue dans les années 90. Elle fédère néanmoins un public de plus en plus nombreux, attiré par les sensations, la vitesse. Les initiations débutent à 4-5 ans et une grande journée de découverte est programmée le samedi 30 septembre à partir de 15h au gymnase de la Rotonde (54 Rue Jules Guesde). A 18h30, vous pourrez assister à un tournoi entre 4 équipes, dont Tours. Infos au 06 79 55 27 28.

Olivier Collet