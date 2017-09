Grève de mardi : faibles perturbations chez Fil Bleu

Une manifestation est prévue dès 10h.

Ce mardi, à Tours, les syndicats CGT, FO et Sud Solidaires appellent à une première journée de mobilisation contre les ordonnances réformant le code du travail. Plusieurs entreprises seront concernées par des appels à la grève dont Keolis, qui gère le réseau bus et tram Fil Bleu dans l'agglo tourangelles.

La mobilisation s'annonce faible parmi les salariés car le tram et les lignes scolaires pourront circuler normalement tout au long de la journée. Cela dit, le réseau bus sera partiellement perturbé avec 83% des trajets assurés. La ligne Citadine ne circulera pas du tout en centre-ville.

Il faut aussi s'attendre à des retards ou à des déviations dans la matinée car une manifestation partira à 10h de la Place de la Liberté, en direction de la Place Anatole France via l'Avenue de Grammont et la Rue Nationale. Les lignes 2 et 10 ainsi que le tram devraient être concernées.

Plus d'infos sur filbleu.fr avec des horaires détaillés.