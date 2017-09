A la mode marocaine à la guinguette de Tours

Cornes de gazelle et djellabas en bord de Loire.

Ce samedi la guinguette de Tours était vraiment aux couleurs du Maroc. A une exception près : le temps, très changeant. Les averses ont rythmé la journée, compliquant la vie des exposants ou de l'équipe du lycée Vaucanson qui voulait organiser une distillation solaire.

Mais cette journée organisée autour d'un pays sur les bords de Loire a une nouvelle fois prouvé son potentiel avec des animations variées et un public nombreux. L'occasion par exemple d'assister à un défilé de mode avec la djellaba traditionnelle mais aussi les tenues que l'on porte dans le désert. Tout cela avec des mannequins d'un jour venus du quartier du Sanitas.

On a aussi pu assister à une reconstitution vraiment très festive d'un mariage, avec musique et danses avant les concerts du soir. Sans oublier la très instructive exposition photo sur l'art du recyclage au Maroc. Bref, autant d'occasions de découvrir, de rencontrer, de discuter... De voyager. On vous a ramené quelques images...