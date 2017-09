Le Musée du Compagnonnage prépare les Journées du Patrimoine

Entrée gratuite les 16 et 17 septembre.

A l'occasion des Journées du Patrimoine les 16 et 17 septembre (samedi-dimanche), les compagnons des Devoirs Unis déploieront leur savoir-faire au Musée du Compagnonnage de Tours.

Un forgeron et un tailleur de pierre seront installés dans la cour, tandis qu'un menuisier, un ébéniste, un vitrailliste se mettront à l'œuvre dans la salle capitulaire de l'église Saint-Julien. Le marteau frappera le fer, la scie coupera le bois, le diamant coupera le verre et les chants compagnonniques résonneront sous les voûtes ! Les compagnons seront à la disposition des visiteurs pour les renseigner sur leur métier, le Compagnonnage et les parcours professionnels proposés aux jeunes.



Le musée quant à lui sera ouvert gratuitement. Les visiteurs y découvriront les chefs-d’œuvre, les outils et les souvenirs des compagnons du tour de France. Plus de 400 maquettes sont exposées, réalisées par des compagnons charpentiers, tailleurs de pierre, sabotiers, serruriers, couvreurs, pâtissiers… Tableaux, cannes, céramiques, illustrent l’importance du Compagnonnage en Touraine.



Une visite guidée "Découverte de 10 chefs-d'oeuvre majeurs" sera proposée le samedi et le dimanche à 10h. Serrurerie, couverture, charpente, menuiserie, tonnellerie, saboterie, boulangerie, corderie révéleront tous leurs secrets.





D'après communiqué.