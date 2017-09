La guinguette de Tours aux couleurs du Maroc : le programme de samedi

Avec de la musique, des ateliers beauté et de la gastronomie.

Comme elle l'avait fait avec le Japon l'an dernier, la guinguette de Tours va passer aux couleurs marocaines ce matin sur les bords de Loire. De l'ouverture du bar à l'extinction des lumières, on aura un peu l'impression d'avoir traversé la Méditerranée... Plusieurs associations de la région ou les restaurants marocains de Tours sont impliqués dans cette manifestation qui sera un excellent prologue à la Foire de Tours 2018 dont le Maroc sera le pays invité. Des élèves du lycée Vaucanson, impliqués dans un projet humanitaire autour de la distillation à l'énergie solaire, proposeront de leur côté des démonstrations si la météo le permet.

Voici donc le programme complet de la journée :

Pôle coopération

11 h 00 – 19 h 00 : Exposition Consulat général du Maroc - Stand protocolaire

11 h 00 – 19 h 00 : Présentation du Réseau des Compé - tences Franco-Marocaines Centre Val de Loire (RCFM) – Stand protocolaire

11 h 00 – 19 h 00 : Présentation Foire de Tours 2018 – Tours Evenements

11 h 00 – 19 h 00 : Retour sur expériences de 2 associations à Marrakech : Parkour- Gravité zéro et ELBAJA Boxing

11 h 00 – 19 h 00 : Retour sur expérience voyage d’études à Marrakech production d’un magazine – Association étudiante autour du Journalisme (ADJ) – Université de Tours

11 h 00 – 19 h 00 : Retour sur expérience Distilla’Sun de Vaucan’sciences

11 h 00-19 h 00 : Exposition Récupérer, trier et valori-ser les déchets : les petites mains du recyclage marocain – Université de Tours

11h00 – 11h30 : Visite commentée de l’exposition Récupérer, trier et valoriser les déchets : les petites mains du recyclage marocain – Université de Tours

11 h 30 – 12 h 30 : Débat Le traitement des déchets – Université de Tours



Pôle musique

17 h 00 -17 h 30 : Découverte pour les enfants d’ins-truments traditionnels marocains- Association des Cordes pincées

18 h 00 -18 h 30 : Extraits du Spectacle Ibn Battûta - Voyage musical à travers le Maroc - une découverte des différents styles et instruments du Maroc - Associa-tion des Cordes pincées

19 h 00 : Concert de l’association des Cordes pincées

21 h 00-22 h 30 : Concert de clôture de la journée : Ensemble Miry



Pôle artistique

10 h 00 -12 h 30 : Parade de chevaux marocains dans les rues du centre-ville de Tours, MAM37, Association-sur-Mesure et Club équestre de la Grenadière

11 h 00- 19 h 00 : Exposition de tableaux – Association Assia

11h00 et 14h00 : Atelier initiation à la peinture (motifs traditionnels) – Association Assia

15 h 00 : Atelier initiation calligraphie - M. Salah Berh-mani, enseignant et artiste peintre



Pôle Beauté/mode

11 h 00-19 h 00 : Salon de beauté et soins : art du henné, fabrication de cosmétiques (produits naturels), eaux parfumées… vente sur place – AFM 37 et DIMA

11 h 00- 19 h 00 : Exposition et vente de bijoux ber-bères en argent – AFM et DIMA

16 h 00 - 16 h 30 : Défilé de mode tenues tradition-nelles du nord au sud avec accompagnement musical Dakka marrakchia.

16 h 30 – 17 h 00 : Cortège de mariage avec accompa-gnement musical Dakka marrakchia.



Pôle gastronomique

11 h 00 – 19 h 00 : Salon de thé ; thé à la marocaine, art de la dégustation – MAM 37

11 h 00 – 19 h 00 : Atelier sensoriel épices – TOUATI

11 h 00 - 19 h 00 : Vente plats cuisinés tajines/cous-cous/grillades + pâtisseries

11 h 00 – 19 h 00 : Ateliers « arts culinaires » pour tous, durée 15 minutes - MAM37 et Association-sur-Mesure

20 h 00 : Dîner spécial Maroc (halal -plat + dessert : 22 euros) – Restaurant le R. à la guinguette réservation par SMS au 06 20 62 67 17



Tombola

11 h 00-18 h 00 : Tombola avec un vol aller-retour à Marrakech pour 2 personnes à gagner (en dehors des vacances scolaires) – Tirage au sort à 19 h 00





Pour en savoir plus sur la guinguette à l'internationale, retrouvez notre précédent article ici.