« On peut faire de l’athlétisme dès 6 ans »

L’athlétisme, l’un des sports à la mode du moment, sera à l’honneur sur Sport’Ouvertes dimanche, à Tours.

Dimanche, c’est Sport’Ouvertes au Vinci. 170 clubs et associations de la ville de Tours se réunissent pour faire découvrir leur discipline et inciter enfants et adultes à prendre une licence. Pour cette édition 2017, la deuxième en centre-ville, le Boulevard Heurteuloup va se transformer en piste d’athlétisme. Alors que le Tourangeau Jérôme Clavier, perchiste originaire de Veigné et sélectionné pour les Jeux Olympiques, s’apprête à prendre sa retraite, la ville compte lui rendre hommage en installant tout le nécessaire pour organiser des démonstrations de saut à la perche.

L’athlétisme dès le CP

3 rendez-vous à noter dans la journée : 11h avec les jeunes de l’A3 Tours, le club d’athlétisme N°1 de la région, 14h avec des athlètes tourangeaux aguerris (Morgane Guichard par exemple) et enfin 16h30 avec les professionnels, dont Jérôme Clavier. Entre chaque session, des animations athlétiques seront proposées aux enfants. De quoi créer des vocations ? Possible… Surtout après les récents exploits de Renaud Lavillenie ou Pierre-Ambroise Bosse

« Tout le monde peut faire de l’athlétisme » nous explique Guy Bessay, le président de l’A3T. A Tours le Stade de Grandmont accueille ainsi les jeunes dès leur entrée au CP : « à 6 ans, on peut apprendre à courir, sauter lancer. Jusqu’à 9 ans ce sont des jeux très ludiques puis on commence à leur apprendre la technique à partir de 10 ans. » Et évidemment, pour les lancers de poids, les charges sont adaptées à la morphologie des petits.

Deux mois de préparation physique pour les adultes

Sur 550 membres de l’A3 Tours, une grosse moitié sont des enfants et ados. « On leur montre tout : la longueur, la hauteur, ils commencent la perche, parfois… » A 10-11 ans, ils débutent leurs premières compétitions « mais on leur explique que cela vient confirmer ce qu’ils ont appris à l’entraînement » note Guy Bessay. A partir de 12 ans, ils commencent à se spécialiser « en fonction de leurs affinités. Pas forcément là où ils sont les meilleurs mais là où ils se sentent le mieux, là où ils ont commencé à avoir des résultats. » Une spécialisation en général totalement déterminée à 14 ans.

Pour les adultes, l’athlétisme est aussi un bon moyen de reprendre une activité physique. Soit via « l’athlé santé » (marche nordique et running) soit en choisissant une discipline particulière : « pour tout ce qui est technique - la perche, le marteau ou le triple saut – mieux vaut pratiquer relativement jeune parce qu’il y a toute une démarche athlétique qui nécessite de mobiliser certains groupes musculaires plus que d’autres. Et c’est plus difficile si l’on a pas commencé tôt » prévient Guy Bessay. En revanche, rien ne s’oppose à la pratique du sprint, de la longueur ou de la hauteur.

Le champion du 110m haies Ladji Doucouré à Tours ce week-end

Le président de l’A3 Tours précise : « on conseille aux gens de venir dans un club et de faire une préparation physique généralisée de deux mois. On teste leurs qualités athlétiques et ensuite les entraîneurs les orientent vers une discipline ou une autre. Une personne costaude on ne va pas l’envoyer faire du 100m. Mais si elle est relativement bien équilibrée avec des qualités d’explosivité, on peut l’emmener vers du lancer, par exemple. Une personne qui a du pied, qui rebondit vite, ce sera plutôt la longueur ou la hauteur. Et enfin, des jeunes qui ont pratiqué la gym seront potentiellement de bons perchistes. »

Dimanche, en parallèle des démonstrations de saut à la perche, les visiteurs de Sport’Ouvertes pourront rencontrer Ladji Doucouré, champion du 110m haies qui proposera des initiations aux enfants via le dispositif de son association, Starting Blocks. La ville de Tours a aussi invité Nathalie Mauclair, 5 fois championne du monde de trail et actuellement N°1 mondiale de la discipline.

Photos : A3 Tours.