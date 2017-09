Tours, 26ème dans le classement des meilleures villes étudiantes

Elle devance Orléans mais se retrouve derrière Angers ou Poitiers.

Les classements valent ce qu’ils valent, mais ils sont toujours très commentés et observés. En pleine rentrée étudiante, le magazne L’Etudiant vient de publier le sien. En se basant sur plusieurs critères (attractivité, formation, vie étudiante, cadre de vie et emploi) il étabit un palmarès des villes où les étudiants sont susceptibles d’avoir les meilleurs chances de réussite et d’avenir professionnel dans un environnement agréable.



Autant le dire tout de suite : Tours, qui regroupe environ 30 000 étudiants, n’est pas dans le haut du classement. La métropole se situe à la 26ème place, entre St Etienne et Troyes. Elle est devant la voisine Orléans (32ème) mais derrière d’autres villes comparables comme Brest, Besançon, Nancy et Dijon.



Dans le détail, Tours se distingue avec le dynamisme de sa vie étudiante : elle obtient 18 points. Même score pour les perspectives d’emploi, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Dans ce dernier domaine, notre ville fait mieux que Strasbourg, Angers ou Dijon (par exemple).



Dans sa rubrique « Pourquoi étudier à Tours ? », L’Etudiant souligne le bon accueil des élèves ou encore le passeport culturel. En revanche, Tours n’a que 11 points dans la catégorie Attractivité, à peine plus pour la formation et le cadre de vie, selon les critères de nos confrères.



A noter que l’an dernier, Tours était 23ème du classement, elle a donc perdu 3 places. De son côté Orléans était 30ème, et recule également.