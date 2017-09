Ivre en 205, il abandonne son pare-chocs après un accident

L'homme a été interpellé à Tours cette nuit.

Ce sont des choses qui peuvent arriver : ce mercredi vers 1h30 du matin, une voiture circulant Rue de l'Hospitalité à Tours a percuté un véhicule garé sur le côté de la route, au niveau du N°1, donc pas loin des Halles.

C'est après que ça se complique...

Le conducteur de la 205 a abandonné son pare-chocs sur place et a poursuivi sa route, espérant sans doute ne pas se faire remarquer.

Raté.

Une patrouille de la police municipale qui roulait dans le secteur a intercepté le véhicule à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident. Non seulement l'homme au volant a été interpellé pour délit de fuite mais en plus il avait 2,02g d'alcool dans le sang. Il a été dirigé vers le commissariat central de Tours et placé en garde à vue dans la nuit.