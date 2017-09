Les nouveaux étudiants tourangeaux sont arrivés

Une semaine d’accueil est organisée jusqu’à vendredi.

On est toujours un peu surpris de voir le monde qui se presse à la mairie de Tours pour l’accueil officiel des nouveaux étudiants sous les dorures de l’Hôtel de Ville. Un préjugé, sans doute. Celui d’imaginer que les jeunes ne sont pas passionnés par les discours. Mais non, ils avaient plutôt l’air curieux ce mardi soir dans la salle de fêtes. Alors que la fac se réanime depuis le début de semaine, le président de l’Université Philippe Vendrix et l’élu en charge de la vie étudiante Thibault Coulon ont donné le coup d’envoi de l’année. Autre tradition de rentrée : honorer les étudiants sportifs de haut niveau. Tous n’ont pas pu être sur la photo mais voici la liste complète :

Lisa BRUNI : Handball

Jimmy BEYA : Taekwondo

Théo CONRÉ : Tours Volley Ball

Maxence CARRAZEDO : Basket

Clémence GAUDIN : Escalade

Constance MAUNY : Handball,

Alice MITARD : Athlétisme (1500m)

A noter que jusqu’à vendredi, l’Université François Rabelais organise toute une semaine d’accueil pour les nouveaux venus dans le monde de la fac. Avec un temps fort ce mercredi : Bac(k) to Fac, un festival de 15h à minuit aux Tanneurs et juste en dessous à la guinguette. L’occasion de rencontrer les partenaires du Passeport Culturel Etudiant et les associations étudiantes pour découvrir les activités proposées tout au long de l’année. Un forum associatif et culturel, une découverte de la ville à vélo et des concerts font partie du programme.