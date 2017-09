Deux nouvelles boutiques pour enfants à Tours Centre

Avec des marques bien connues.

Il y a toujours autant de couleurs à l’intérieur de la boutique du N°5 de la Rue du Commerce à Tours. Cependant, les vêtements pour enfants y ont remplacé les macarons depuis quelques jours. Patrick Migeon a cédé sa place à La Compagnie des Petits. Déjà présente dans l’agglo (aux Atlantes), la marque s’installe donc en centre-ville et ouvre son magasin pile au moment de la rentrée (et des promos qui vont avec).

« On a des nouveautés toutes les semaines » s’enthousiasme Estelle Ladame, la souriante gérante des lieux qui a installé un grand panier de bonbons juste en face de la porte. Tourangelle d’origine, cette mère de deux enfants de 4 ans et 6 mois revient donc sur ses terres après être passée par Nantes et la région parisienne : « cette fois, c’est mon mari qui m’a suivi. »

Vendeuse dans des enseignes de prêt à porter de la Rue Nationale pour remplir les premières lignes de son CV, la jeune femme a ensuite travaillé dans le monde des ressources humaines notamment en tant que consultante en recrutement mais tout en gardant le commerce dans un coin de sa tête. A Nantes, après la naissance de son fils, elle finit donc par revenir à son premier amour au sein de l’enseigne Camaïeu puis se renseigne sur la franchise lors d’un salon parisien. C’est là qu’elle a rencontré la Compagnie des Petits.

A l’origine, le magasin aurait dû s’installer à Ma Petite Madelaine, à Chambray-lès-Tours. Finalement, c’est donc en plein centre-ville qu’on le retrouve : « j’ai pensé à un bail dans les bâtiments des futurs hôtels mais c’était trop cher » explique Estelle Ladame. Finalement, elle a trouvé le pas de porte le plus proche du chantier. Et même si elle s’attend à deux ans difficiles à cause des travaux, elle parie beaucoup sur l’avenir et sur le dynamisme du nouveau quartier Porte de Loire pour lui assurer une bonne clientèle.

A moins de 500m de là, Rue Marceau, ça sent aussi le neuf chez Kids Store. Derrière la porte du N°20, on trouve des vêtements de marque pour les petits : Chloé, Kenzo, Timberland, Ralph Lauren, Hugo Boss… De quoi séduire les parents qui aiment habiller leurs bébés ou leurs enfants avec des cols claudine, des chemises et baskets branchées ou des doudounes robustes. Pour les prix, comptez par exemple une quarantaine d’euros pour un haut.

« Nous sommes deux mamans à avoir monté ce projet » nous explique Suzy Rosier croisée au comptoir. Diplômée en sociologie, elle a travaillé dans différents commerces autour de l’enfance. « Après la naissance de mon fils il y a 20 mois, j’ai trouvé difficile de l’habiller en tenue classe et de grandes marques sur Tours. Je voulais éviter aux parents comme moi de se déplacer sur Paris pour acheter des vêtements. »

« Kids Store est la seule boutique de la région à proposer Chloé, Lili Gaufrette, Ralph Lauren pour fille et bébé et bientôt d’autres grandes marques comme les chaussures Ralph Lauren et des accessoires comme les cravates, nœuds papillons, serre-têtes, bandeaux, barrettes et sac à dos » explique encore Suzy Rosier qui propose des références de 0 à 18 ans, des listes de naissance et des coffrets naissance.

O.C.