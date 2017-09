9 400 élèves font leur rentrée à Tours ce matin

14 des 58 écoles de la ville ont bénéficié de travaux au cours de l'été.

C'est reparti pour dix mois ! En ce lundi 4 septembre c'est la rentrée pour les 9 400 élèves scolarisés dans les 58 écoles maternelles et primaires publiques de la ville de Tours. On dit 9 400 mais ce sera sans doute un peu plus... L'an dernier, la mairie en avait comptabilisé 9 412 exactement et cette année elle prévoit une légère hausse de chiffre. Les statistiques complètes seront connues à la fin du mois de septembre.

Pour que les enfants travaillent dans de bonnes conditions, 1,5 million d'euros ont été investis pour rénover les établissements scolaires dans le courant de l'été. 14 ont bénéficié d'un chantier. Les équipes de la ville ont réalisé une grande partie de ce programme (pour presque 700 000€), 200 000€ ont été consacrés à du désamiantage, 150 000€ à des aménagements extérieurs et 30 000€ à de l'achat de mobilier. Le reste a permis de payer des entreprises chargées d'intervenir pour effectuer de grosses réparations sur les bâtiments.

Voici le détail de ce qui a été fait :

- Désamiantage dans les écoles Guy de Maupassant, Stéphane Pitard, Paul Fort et les écoles maternelles Paul-Louis Courrier, Jean de la Fontaine et Jules Verne



- Travaux de sécurité incendie à l'école élémentaire Jules Verne



- Réfection du sol de l'école maternelle Charles Boutard



- Remplacement de vitres à l'école maternelle Alphonse Daudet et comblement des fissures du dortoir



- Remplacement de la porte d'entrée de l'école élémentaire Saint-Exupéry



- Intervention à l'école maternelle Grécourt pour séparer les réseaux eaux usées/eaux pluviales



- Ecole élémentaire Mirabeau : la chaufferie a été alimenté en eau potable et des travaux de peinture et de faux-plafonds ont eu lieu au 1er étage.



- Des reprises ont été effectuées sur la façade de l'école primaire Gustave Flaubert



- Suppression des peintures au plomb à l'école primaire Vigny-Musset



- Installation d'un sol souple et remplacement de la porte du dortoir à l'école maternelle Anatole France.



- Réfection de la toiture du préau à l'école maternelle des Abeilles



- Remplacement de la clôture et du portail d'entrée à l'école Alain

Pour cette année, 3 nouvelles classes ouvrent à Tours : une à l'école élémentaire Jean de la Fontaine, une à la primaire Vigny-Musset et une en maternelle à Victor Hugo. En revanche, pas de classe CP dédoublée dans la ville, mais peut-être l'an prochain si la réforme gouvernementale est confirmée.

Contrairement à près de 40% des communes tourangelles, Tours n'a pas fait le choix d'un retour à la semaine de 4 jours (ou en tout cas, pas pour cette année. Le débat est ouvert pour 2018). Les TAP - Temps d'Activités Périscolaires - sont donc maintenus après la classe deux après-midis par semaine. Ils sont gérés par Charlotte Loisirs, Courteline, le centre social Giraudeau/Maryse Bastié ou le centre social Léo Lagrange. Ces structures s'occupent aussi des accueils du matin ou du soir.

Enfin, la ville de Tours cherche encore à recruter pour assurer la surveillance des enfants lors de la pause cantine du midi. Contact pour postuler : Direction Education, 02 47 21 65 38 ou animateur-resto@ville-tours.fr.