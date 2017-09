L’album photo souvenir de la Braderie de Tours

200 000 personnes ont tenté de faire des bonnes affaires ce dimanche.

Les plus motivés étaient dans la rue dès le lever du jour ce dimanche, espérant dénicher des parles rares. Pour la 23ème fois, la Braderie de Tours a rempli les rues du centre-ville : près de 200 000 personnes étaient annoncées. De l’Avenue de Grammont à la Place de la Résistance en passant par le Boulevard Heurteuloup, environ 800 commerçants et brocanteurs ont installé leur stand sur le bitume.

Dans les grandes rues commerçantes, difficile de passer à côté des bruyants vendeurs de parfums avec promettant les plus grandes marques pour des prix scandaleusement bas (évidemment, ce ne sont pas des vrais !). Rue Charles Gille et Avenue de Grammont, l’ambiance était bien différente… A la Foire au Troc, on échangeait ses souvenirs… Vaisselle, vinyles, livres, tableaux, bibelots, jouets, vêtements… C’est bien là que bat le cœur de la Braderie, là que l’on peut prendre le temps de flâner sans être agressé par la foule ou stressé par des commerçants zélés. Là où l’on peut encore trouver un semblant d’authenticité…

En début de journée, nous avons donc été nous promener dans ces quelques allées où il faut un mélange de chance et de curiosité pour trouver son bonheur… On en a en tout cas ramené quelques belles images avec de beaux sourires…

Photos : Roger Pichot