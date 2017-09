Des éclaircies fréquentes cette semaine en Indre-et-Loire

Mais il faut aussi s’attendre à quelques pluies.

Si vous avez prévu de photographier votre enfant avec son cartable de rentrée tout neuf ce lundi matin, ne soyez pas surpris : au second plan, on risque surtout de voir pas mal de nuages. C’est sous la grisaille que la Touraine va se réveiller pour la rentrée des classes, mais à priori le ciel devrait se dégager un peu en cours de journée. Si tout se passe bien, les premiers rayons de Soleil sont attendus avant la fin de la matinée et on profitera d’une alternance de nuages et d’éclaircies tout l’après-midi (les photos seront donc plus lumineuses à la sortie de l’école).

Une chose est certaine : il ne pleuvra pas ce lundi. Mais n’envoyez pas vos enfants en classe avec un simple t-shirt car il ne fera que 12° à Langeais au petit matin, 13 à Château-Renault et Ste-Maure-de-Touraine, 14° dans la métropole de Tours. L’après-midi ce sera plutôt agréable avec 23° à Montrésor et Descartes, 24 à Chinon et Amboise, 25 à Tours et La Riche. Encore une vingtaine de degrés dans la soirée à la guinguette de Tours.

Mardi on verra encore un peu le Soleil mais le matin les nuages risquent de dominer et quelques pluies sont attendues dans la soirée. Comptez une quinzaine de degrés le matin, un peu plus de 20 l’après-midi à Montbazon.

Mercredi, les dernières pluies s’évacueront rapidement vers l’est. Derrière la perturbation, on aura un temps sec sur toute l’Indre-et-Loire avec quelques éclaircies. L’après-midi, le thermomètre dépassera tout juste les 20°. Même tendance jeudi et vendredi : ciel variable, 19° l’après-midi à Tours.

Pour le week-end prochain, si les prévisions se confirment, les averses seront assez fréquentes samedi malgré quelques éclaircies. Comptez 17° l’après-midi. Il devrait y avoir un peu moins d’eau dimanche mais le temps restera instable. Nous sommes bel et bien en septembre, et l’automne n’est plus très loin… Les premières feuilles ont d’ailleurs commencé à quitter les branches des arbres.