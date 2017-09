Le retour de La Poste quartier Montjoyeux à Tours

L'agence communale a été inaugurée cette semaine.

L'an dernier, les habitants de Montjoyeux (Tours Sud) s'étaient mobilisés pour garder leur bureau de poste et leur distributeur de billets. Depuis ce lundi 21 août, le quartier qui compte près de 4 000 habitants a son agence postale communale.

Les locaux de La Poste réaménagés ont été inaugurés ce jeudi en présence des élus.

Plusieurs services sont proposés :

Services courrier : affranchissement, recommandés…

Services colis : vente d’emballages, dépôts, distribution…

Services financiers : retrait et versement d’espèces jusqu’à 350 euros/semaine sur CCP et Livret A…

Le site au mobilier adapté dispose aussi d'une tablette numérique.

"Un agent territorial employé par la Ville, assure les services pour le compte de La Poste. Egalement en charge de La Poste agence communale de Tours Bergeonnerie depuis plusieurs années, l’agent travaille en lien régulier avec l’équipe de La Poste de Saint-Avertin" précise par ailleurs La Poste. Ce partenariat entre l'entreprise et la ville est valable 6 ans. Le bureau sera ouvert 14h15 par semaine. "En contrepartie des prestations réalisées, La Poste verse une indemnité de 1 005 euros par mois à la commune" nous est-il précisé.

Adresse : Allée Jacques Duthoo

Horaires : lundi et mardi de 14h30 à 16h45 et mercredi, jeudi et vendredi, de 10h à 12h15