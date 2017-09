Du nouveau pour les médias tourangeaux : Info Tours et 37 degrés se rapprochent

Objectif : vous offrir toujours plus d’infos locales en Touraine.

C’était il y a 3 ans (déjà !). En quelques jours, deux sites Internet sont venus agrandir le cercle médiatique tourangeau.

Créé par un trio de journalistes bien ancrés en Touraine, 37 degrés a tout de suite voulu apporter un angle nouveau dans la façon de traiter l’information locale. L’idée : publier de nombreux articles au format magazine et faire une large place à la culture, notamment via une couverture approfondie de l’actualité musicale régionale.

De son côté, Info Tours s’est donné pour objectif de traiter l’actualité du quotidien, au plus près des Tourangeaux, et le plus souvent possible de manière positive, en mettant en valeur les associations, les créateurs d’entreprises, les artistes ou les sportifs. Un modèle déjà expérimenté avec succès depuis 2009 à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne.

36 mois plus tard, un constat s’impose : ces deux sites ont trouvé leur place. C’est l’occasion de vous remercier, vous, les lecteurs. Chaque mois vous êtes en moyenne 70 000 à cliquer sur 37 degrés et jusqu’à 100 000 à surfer sur Info Tours. Sur Facebook, vous êtes 14 000 fans d’Info Tours, plus de 7 000 à suivre 37 degrés. C’est un succès, d’autant que ces chiffres sont orientés à la hausse. Notre promesse : vous offrir une information gratuite, vérifiée, souriante, captivante et pédagogique. Nous vivons dans le même département que vous, nous allons aux mêmes concerts, aux mêmes matchs, aux mêmes événements… Et ça va continuer.

Aujourd’hui, nos deux médias parlent d’une même voix. Car en cette rentrée 2017 nos deux équipes ont choisi de marcher côte à côte. 37 degrés et Info Tours fusionnent donc leurs rédactions. Au total, nous serons désormais une quinzaine à parcourir Tours, son agglomération et tout le département pour vous raconter ce qu’il s’y est passé, ce qu’il s’y passe ou ce qu’il s’y passera.

Ce qui ne change pas : vos deux médias continuent à exister aux mêmes adresses : www.37degres-mag.fr et www.info-tours.fr. Chaque jour, Info Tours vous proposera l’essentiel de l’actu locale. Infos pratiques, économie, faits divers, politique, culture, sport, buzz, météo… Vous serez au courant des travaux, des manifestations ou des projets innovants de Tours et de l’Indre-et-Loire avec toujours de nombreux reportages photo. Sur 37 degrés, vous pourrez prendre du recul sur l’info avec des reportages, des portraits, des décryptages et toujours de nombreuses rubriques pour parler musique, cinéma, histoire locale… Une large place sera également laissée à la vidéo avec des émissions comme Clic Clac (avec des invités culturels) ou Votre Univers (pour la politique).

Ce qui va changer : comme nos deux sites fusionnent leurs moyens, nous allons couvrir encore plus d’événements au quotidien. Nous pourrons aussi vous proposer des dossiers enrichis avec des articles différents publiés simultanément sur les deux médias. D’ici quelques semaines, nous allons aussi relooker 37 degrés et Info Tours pour bien marquer tous ces changements. Ce rapprochement est enfin l’occasion de mutualiser notre régie commerciale pour proposer à nos annonceurs une communication optimale sur deux titres de presse reconnus et appréciés. De quoi assurer le succès économique de ce projet et ainsi l’ancrer dans la durée.

Merci pour votre fidélité à une info locale fraîche et moderne, belle rentrée à tous !

Mathieu Giua, directeur de publication de 37 degrés et Info Tours

Laurent Guillaumé, fondateur d’Info Tours

Olivier Collet, Laurent Geneix, Stéphanie Joye et Guillaume Lapaque, journalistes et chroniqueurs

James Techer, Patricia Pireyre, Pascal Montagne, Claire Vinson, Philippe Maitre, Isabelle Anno, Roger Pichot, Delphine Nivelet, Laurent Depeigne, Axelle Lechat et Morgan Morvan, photographes

Rodolphe Karmazyn, commercial