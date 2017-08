Un menu gastronomique à 15€ pour les 150 ans des Halles de Tours

Avec un gâteau d’anniversaire fruité et totalement inédit.

Entrée, plat, fromage et dessert pour 15€ avec des produits locaux et cuisinés de façon originale : difficile, voire impossible, de trouver une formule de cette qualité dans un restaurant. Et pourtant, le 17 septembre, c’est le prix que vous paierez pour profiter du menu anniversaire des Halles de Tours. Ce jour-là, le célèbre marché couvert de la ville fêtera ses 150 ans (avec un peu de retard, officiellement c’était l’année dernière). Pour l’occasion, il prévoit de faire une tablée géante avec 500 convives pour partager un même déjeuner. Un repas dont la préparation a nécessité la mobilisation de tout le quartier.

Le menu complet, le voici :

Entrée : Gros œuf bio de la Chauvellière mollet, rillon de porc roi rose fumé, cappuccino de champignons des caves de Touraine

Plat : Poulette de Racan farcie aux pommes de Racan, ,jus au vouvray juste crémé, écrasé de pommes de terre à l’huile de noix

Fromage : Nougat de Sainte-Maure à la poire tapée et noix

Dessert : Tourrézienne (la version tourangelle de la célèbre tropézienne) aux fraises de Chouzé et safran de Touraine.

(Mentions spéciales au cappuccino de champignons, au nougat et à la crème vanille-safran du dessert, une recette que l’on verrait bien présentée chaque été dans les pâtisseries de la ville).

Cette sélection de plats sera servie à partir de 12h, sur la carreau où se tient habituellement le marché. Pour l’occasion, une dizaine de commerçants des Halles seront bénévoles pour aider au service. Les places étant limitées, il est conseillé de réserver sa place sur Internet, sachant que le menu enfant est à 10€ et que le vin est en plus. De bonnes bouteilles de vouvray, de bourgueil et de chinon figurent sur la carte (domaine Alain Robert, Domaine Cognard ou Domaine Alliet, par exemple).

Quand y’en a plus, y’en a encore…

Cette grande tablée des Halles est organisée dans le cadre du festival Tours et ses Francos Gourmandes, qui débutera dès le vendredi 15 au soir et se poursuivra tout au long du week-end du Boulevard Béranger aux bords de Loire, en passant donc par les Halles.

Ainsi, le repas dominical ne sera pas le seul événement du week-end. Dès le samedi, en plus du marché, les commerçants renouvelleront leur opération dégustation autour du bâtiment construit en 1980. Au programme de 10h à 14h : viandes, fromages, produits du terroir… Pour compléter votre panier, vous pourrez passer par le village gourmand de 9h à 18h (le samedi et le dimanche) avec bar à bières de Touraine, dégustation de vin, stands autour de la truffe et du safran… Dès 15h, musique avec de la zumba puis du swing sur le carreau, jusqu’à 18h. On pourra même tester ses connaissances avec les quizs de la Charcuterie Musicale.

Sinon, si vous voulez faire comme les chefs du quartier, vous pourrez participer à 6 cours de cuisine le samedi et le dimanche à 11h, 14h et 16h. Imaginés par Tours à Table et organisés dans le patio au centre des Halles, ils permettront d’apprendre quelques bases pour un bon menu express. Enfin, sur les deux jours, une kermesse s’installera de 10h à 18h avec des bons d’achats de 15€ à gagner… Et, évidemment, il y en aura 150. Le tout à dépenser chez les commerçants partenaires. L’ensemble de ce programme est d’ailleurs porté par l’Union des Commerçants des Halles qui regroupe aujourd’hui une soixantaine de membres.

Olivier COLLET

Tout le programme des 150 ans des Halles est ici.