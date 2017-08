Echanges entre collégiens et retraités à Tours

Un programme de l'association Courteline, quartier Mirabeau.

Nous sommes en pleine période de rentrée des classes... Et c'est aussi le début du programme Part'Âge Collège dans le quartier Mirabeau à Tours.

Il s’agit d’un temps qui permet à la fois aux collégiens de trouver de l’aide dans leur scolarité au-près de bénévoles retraités actifs, mais aussi de permettre des échanges orientés vers le partage de savoirs, les débats ou les sorties culturelles.



Ça se passe tous les mercredis après-midi, entre 14h et 17h à l'association Courteline à l’îlot Mirabeau, 15 rue Gutenberg à Tours.



Le programme : un temps d’aide aux devoirs, aux recherches pour un exposé, aux révisions pour un examen adapté aux collégiens de la 6e à la 3e. Les jeunes seront accueillis par une équipe de bénévoles moti-vés et enthousiastes à l’idée de transmettre leurs connaissances et partager leurs conseils. Un ani-mateur sera présent à chaque séance pour veiller à son bon déroulement et impulser des actions : ca-fé-débat, sortie culturelle, séance jeux, initiation au numérique, etc.



Pour les inscriptions, infos à l’accueil ou par téléphone (02.47.61.22.52) et/ou venir s’inscrire à l’accueil de l’îlot Mirabeau directement.



Réunion d’information bénévoles : mercredi 13 septembre de 14h à 15h (îlot Mirabeau). L'association en recherche, vous pouvez donc vous proposer !



Réunion de présentation familles/ados : mercredi 20 septembre de 18h à 19h (îlot Mirabeau)







Avec communiqué.