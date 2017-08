Les photos du jour d'Info-Tours.fr.

Une petite promenade sur les rives du Cher à Tours... Et d'un coup on tombe sur des agents de Tours Métropole en plein travail. Que font-ils ? Réponse : du faucardage. En fait ils nettoient la rivière de ses algues et en ramassent tout de même près de trois tonnes chaque jour. Des algues qui finissent ensuite... à l'incinérateur.

Philippe MAITRE