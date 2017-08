Des travaux sur le périphérique de Tours dès ce mardi 29 août

Ils devraient durer jusqu'à vendredi.

Des travaux sont prévus à partir de ce mardi sur la RD37 (périphérique de Tours) pour le remplacement de joints de chaussée sur 2 ouvrages d’art au niveau de La Riche. Ces travaux seront réalisés sous basculement de chaussée (mis en place dès ce lundi soir).



Le chantier s'achèvera vendredi vers 14h. Pendant toute la durée des opérations, un basculement de la circulation sera mis en place dans le sens St Cyr-Chambray sur le sens opposé entre le kilomètre 14 et le kilomètre 13 avec fermeture des bretelles d’entrée et de sortie ouest de l’échangeur Louis XI et mise en place d’une déviation. La circulation sur cette section de périphérique s’effectuera donc sur une seule voie dans les 2 sens de circulation.

Pour éviter ce secteur, si vous venez de Joué-lès-Tours, sortez à Savonnières pour prendre la direction de la Gloriette.