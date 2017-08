Sport’Ouvertes : une deuxième édition au Vinci et des invités prestigieux

15 000 visiteurs sont attendus le 10 septembre, de 10h à 18h.

Sport’Ouvertes au Pôle Nautique du Cher c’est bel et bien terminé. L’événement sportif de la rentrée à Tours retourne au Vinci pour son édition 2017. L’an dernier, il s’était déjà installé au Palais des Congrès et dans le Jardin de la Préfecture pour éviter une annulation subite en cas de mauvais temps. Une décision prise après le fiasco de 2015, quand la pluie et la boue avaient forcé les organisateurs à renoncer à l’événement au dernier moment.

Cette décision prise en vertu du principe de précaution semble également avoir été bénéfique pour la manifestation et les clubs : « le Vinci donne une autre place aux clubs et au sport dans la ville, plus professionnelle. Plusieurs clubs ont vu leur nombre d’inscriptions augmenter de façon significative. Ils ne s’y attendaient pas à ce point là » affirme Xavier Dateu, l’adjoint au maire en charge du sport.

Plusieurs animations autour de l’athlétisme

Sur la journée, on estime que 15 000 personnes franchissent les portes de Sport’Ouvertes. Pour cette session 2017, 170 clubs et associations sont annoncés. Un accent particulier sera mis sur l’athlétisme avec la présence du perchiste Jérôme Clavier qui s’apprête à prendre sa retraite mais aussi du champion de 110m haies Ladji Doucouré : « sur le Boulevard Heurteuloup, il y aura des démonstrations de saut à la perche avec Jérôme Clavier et d’autres membres de l’équipe de France. Et sur la route, entre le mail et le jardin, on installera le Golden Block de l’association de Ladji Doucouré, High Frequency Team, pour proposer de l’éveil à l’athlétisme. »

Cette année, Sport’Ouvertes investira également la Place de la Gare (Place Général Leclerc) avec les sports nautiques (et une expositions de bateaux) mais aussi de la danse avec des démonstrations toute la journée. De quoi permettre d’aérer un peu les espaces à l’intérieur du Vinci où l’on retrouvera de très nombreux clubs, notamment ceux qui entraînent au sport de contact : « comme l’an dernier, ils seront dans la casquette du Palais des Congrès avec un grand tatami. » Et dans le Jardin de la Préfecture, plusieurs associations proposeront des démonstrations (on se souvient par exemple de l’escalade l’an dernier).

Une fête du Pôle Nautique plus grande en 2018

A noter encore : côté sécurité, 5 accès à Sport’Ouvertes sont prévus avec ouverture des sacs pour tous les visiteurs. Et puis pour compenser le départ de la manifestation des bords du Cher, la ville de Tours promet d’amplifier son soutien et la communication pour la fête du Pôle Nautique organisée en mai : « on va monter en puissance en 2018 en rajoutant notamment d’autres disciplines » garantit Xavier Dateu. Le rendez-vous est pris.

Olivier COLLET