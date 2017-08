Changement de permenance pour l'UFC Que Choisir

L'association modifie son accueil de Tours Nord.

A partir du mardi 5 septembre, la permanence de Tours-Nord de l'association UFC Que Choisir située 20, avenue de l’Europe (sur la place arborée, tram et bus « Beffroi ») sera ouverte le premier et le deuxième mardi du mois, de 14h00 à 16h30 (et non plus le mercredi après-midi)



Les consommateurs tourangeaux y sont reçus sans rendez-vous.



Contacts :

Association locale UFC Que Choisir 37 :

12 rue Camille Flammarion, 37000 TOURS

02 47 51 91 12 ou contact@indreetloire.ufcquechoisir.fr



